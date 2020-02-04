Суд призначив заставу 7 млн гривень екс-першому заступнику міністра юстиції Бернацькій, підозрюваній у привласненні 54 млн

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій (Севостьяновій) заставу у розмірі 7 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури. Крім того, суд наклав на підозрювану низку зобов'язань, у тому числі здати паспорти. Також Бернацької забороняється спілкуватися з певним колом осіб, які фігурують у справі. Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Борису Бабине, екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької і ще 4 осіб про підозру у привласненні 54 млн гривень. Раніше повідомлялося, що Бернацька, а також фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради Георгій Логвинський ("Народний фронт") виїхали з України.