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  • Суд призначив заставу 7 млн гривень екс-першому заступнику міністра юстиції Бернацькій, підозрюваній у привласненні 54 млн
04 лютого 2020, вівторок, 15:08 19
Судова влада 2020-02-04T16:15:02+02:00
Українські Новини
Суд призначив заставу 7 млн гривень екс-першому заступнику міністра юстиції Бернацькій, підозрюваній у привлас

Суд призначив заставу 7 млн гривень екс-першому заступнику міністра юстиції Бернацькій, підозрюваній у привласненні 54 млн

Елизавета Драбкина
Вищий антикорупційний суд, САП, Наталія Бернацька
Наталія Бернацька Фото: РБК-Україна
Наталія Бернацька Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд призначив колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій (Севостьяновій) заставу у розмірі 7 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Крім того, суд наклав на підозрювану низку зобов'язань, у тому числі здати паспорти.

Також Бернацької забороняється спілкуватися з певним колом осіб, які фігурують у справі.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ повідомило екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Борису Бабине, екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької і ще 4 осіб про підозру у привласненні 54 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Бернацька, а також фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради Георгій Логвинський ("Народний фронт") виїхали з України.

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