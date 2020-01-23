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23 января 2020, четверг, 11:54 62 Дополнено
Силовые структуры 2020-01-23T11:55:52+02:00
Українські Новини
Экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ сообщили о подозрении в присвоении 54 млн гривен

Экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ сообщили о подозрении в присвоении 54 млн гривен

Валерия Драгомирова
НАБУ, подозрение, ЕСПЧ, Борис Бабин
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua
Борис Бабин. Фото: qha.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему представителю Президента в Крыму, экс-правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, экс-первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к одному из бывших депутатов Верховной Рады, о подозрении в присвоении 54 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему депутату Рады, по непосредственному его указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54 179 000 гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией.

Однако этот факт в Европейский суд не сообщил.

Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим депутатом Рады - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого Бабин подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольной депутату компании 54 млн гривен из государственного бюджета по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами.

На основании чего в феврале 2016 года Министерством юстиции была перечислена указанная сумма средств.

Некоторые подозреваемые уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания по обстоятельствам совершенного уголовного преступления.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

(Новость дополнена подробностями)

НАБУ не называет фамилию экс-депутата Рады, но, по информации  Українських Новин, это Георгий Логвинский ("Народный фронт").


Ранее Українські Новини писали, что НАБУ подозревает экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина в растрате имущества. 

Бабин занимал должности представителя Президента в Крыму в 2017-2018 годах, правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ в 2015 году.

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