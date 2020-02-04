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  • "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" $578,4 млн за транзит газу з грудня по лютий
04 лютого 2020, вівторок, 14:36 6
Економіка 2020-02-04T14:59:05+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" $578,4 млн за транзит газу з грудня по лютий

"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" $578,4 млн за транзит газу з грудня по лютий

Анна Рудык
Нафтогаз, Юрій Вітренко, транзит газу, Газпром
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала від компанії "Газпром" (Росія) 239,5 млн гривень плати за транзит газу в грудні і 338,9 млн гривень передоплати за січень і лютий (всього 578,4 млн доларів).

Про це повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передають Українські Новини.

"В січні "Нафтогаз" отримав 239,5 млн доларів за транзит в грудні, а також 175,1 млн доларів передоплати за січень і 163,8 млн за лютий. Всього: 578,4 млн доларів. Якщо порівняти з доходами держбюджету за січень 2020 року, то це майже 33% (третина всіх доходів держбюджету)", - написав він.

Вітренко наголосив, що якби "Нафтогаз" не обміняв свої позовні вимоги до "Газпрому" на новий транзитний контракт, то в січні "Нафтогаз" отримав би тільки 239,5 млн доларів.

"Та навіть якщо б просто був продовжений попередній контракт на транзит, то в січні "Нафтогаз" б все одно отримав тільки ці 239,5 млн доларів, тобто на 338,9 млн доларів менше, ніж отримав за фактом - через те, що за старим контрактом не було передоплати", - зазначив він.

Також Вітренко повідомив, що починаючи з січня "Нафтогаз" буде отримувати плату за транзит не 3 місяці, а тільки передоплату за наступний місяць.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Україна скоротила транзит газу в 3 рази.

Тим часом НБУ готовий викупити $2,9 млрд, що надійшли "Нафтогазу"від "Газпрому".

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