Хочу сказати тим, хто розпочав боротьбу зі мною особисто в пресі: бійтеся, — Бабак

Після того, як Верховна Рада прийняла рішення звільнити Олену Бабак з посади міністра розвитку громад і територій, вона повідомила, що вона написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це Бабак повідомила в ході свого виступу, передають Українські Новини.

"Я також хочу сказати тим, хто почав боротьбу зі мною особисто в пресі через анулювання дозволу (на будівництво) на Ольшанській, на Гоголівській... Те, що я йду з цієї посади, не означає, що Президент припинив боротьбу з вами. Вся система запущена. Бійтеся! Вам не буде місця в будівельній галузі", - сказала вона.

Вона зазначила, що деякі представники будівельної галузі за допомогою кишенькових громадських організацій (серед прикладів Бабак перерахувала "Стоп свавілля" і "Громадську правду") чинять тиск на працівників Державної архітектурно-будівельної інспекції.

За її словами, всі матеріали про факти тиску з заявами людей, на яких безпосередньо чинився тиск, знаходяться на розгляді відповідних органів.

"Ця заява написана мною за власним бажанням. Тому що так потрібно і важливо на даний момент. Це моє особисте рішення", - підкреслила екс-міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Олена Бабак була призначена на посаду міністра розвитку громад і територій (реорганизированное Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства) 29 серпня 2019 року.

Тим часом Рада призначила Шмигаля новим віце-прем'єром замість Бабак.