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04 лютого 2020, вівторок, 12:51 14
Судова влада 2020-02-04T14:15:02+02:00
Українські Новини
Строки досудового розслідування справи Шеремета продовжили до 12 квітня

Строки досудового розслідування справи Шеремета продовжили до 12 квітня

Анна Рудык
Павло Шеремет, вбивство Павла Шеремета, справа Шеремета, Шеремет
Павло Шеремет. Фото:
Павло Шеремет. Фото: "Радіо Свобода"

Печерський районний суд Києва продовжив терміни досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета до 12 квітня.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат одного з підозрюваних у даній справі Яни Дугарь Віталій Коломієць.

Він зазначив, що слідчі просили продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, тобто до 12 червня.

У свою чергу суд прийняв рішення про продовження розслідування на 4 місяці, тобто до 12 квітня.

Прес-служба Офісу генерального прокурора зазначає, що продовження розслідування насамперед необхідно для виконання слідчими органу досудового розслідування письмових вказівок прокурорів від 28 січня про проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин злочину, у тому числі ретельної перевірки висунутих захистом підозрюваних аргументів.

Зазначено, що висунуті стороною захисту доводи вимагають додаткового часу для їх перевірки, призначенні експертизи і ряд слідчих дій не могли бути завершені та прийняті з об'єктивних причин через складність кримінального провадження, також необхідно провести ряд експертиз, допитів, виїмок і досліджень документів тощо.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов оприлюднив аудіозапис, що підтверджує причетність СБУ до приховування вбивства Шеремета.

Раніше Національна поліція України встановила міцні зв'язки підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета музиканта і військового Андрія Антоненко (Riffmaster), волонтерів Юлії Кузьменко ("Лисиця") та її співмешканця ("Електрик"), а також подружжя Грищенко ("Буча" і "Пума").

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