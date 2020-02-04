підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 лютого 2020, вівторок, 12:26 14
Суспільство 2020-02-04T14:30:03+02:00
Українські Новини
У Києві понад сто шкіл призупинили навчання через грип

У Києві понад сто шкіл призупинили навчання через грип

Анна Рудык
Грип, ГРВІ, захворюваність на грип, Карантин в школах Києва
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує призупинення навчання у 90 школах повністю і в 30 частково у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"За інформацією Департаменту освіти і науки, зараз в Києві освітній процес призупинено в 120 навчальних закладах: у 90 школах - повністю, у 30 школах - частково", - сказано в ньому.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або поклассово призупиняти навчальний процес при відсутності 20% від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, Львів призупинив заняття в 17 школах повністю через грип та ГРВІ. Також Волинська область призупинила заняття в 7 школах через грип та ГРВІ.

 

Більше новин про: Грип ГРВІ захворюваність на грип Карантин в школах Києва

Львів призупинив заняття в 17 школах повністю чере...
У "Борисполі" двох пасажирів, які повернулися з Ки...
Грип атакує учнів: Київ продовжує зупиняти заняття...
Дифтерія дісталася до Києва: у столичній школі ого...
Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300
Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: чим займеться Рада у вівторок
Новини
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
За рік з дня загибелі робітника на будівництві "Немо" розслідування так й не просунулося, – ЗМІ 14:16
Грип в Україні: на карантин закрили майже половину шкіл в Запорізькій області 14:00 Доповнено
Домашній арешт Пашинського продовжили до кінця березня 13:45
Український проект отримав другу за півроку найбільшу міжнародну премію у галузі управлінського консалтингу 13:33
більше новин
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського 18:42
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
більше новин
Доба на Донбасі: 12 обстрілів бойовиків, у ЗСУ серйозні втрати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok