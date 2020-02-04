У Києві понад сто шкіл призупинили навчання через грип

Київська міська державна адміністрація (КМДА) констатує призупинення навчання у 90 школах повністю і в 30 частково у зв'язку із зростанням захворюваності школярів на грип і ГРВІ.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"За інформацією Департаменту освіти і науки, зараз в Києві освітній процес призупинено в 120 навчальних закладах: у 90 школах - повністю, у 30 школах - частково", - сказано в ньому.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що керівники навчальних закладів мають право повністю або поклассово призупиняти навчальний процес при відсутності 20% від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та ГРВІ.

Як повідомляли Українські Новини, Львів призупинив заняття в 17 школах повністю через грип та ГРВІ. Також Волинська область призупинила заняття в 7 школах через грип та ГРВІ.