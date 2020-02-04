У лютому за держборгом Україні необхідно буде виплатити 27,68 млрд гривень

Україні протягом лютого необхідно виплатити 4,7 млрд гривень за зовнішніми боргами і 22,98 млрд гривень за внутрішніми боргами. Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передають Українські Новини. При цьому в лютому на обслуговування внутрішнього боргу необхідно буде направити 4,97 млрд гривень, а на погашення – 18,02 млрд гривень. На обслуговування зовнішнього боргу необхідно буде витратити 2,56 млрд гривень, а на погашення – 2,14 млрд гривень. Всього в лютому за держборгом необхідно буде заплатити 27,68 млрд гривень. У березні ця сума складе 36,85 млрд гривень (10,16 млрд гривень – за внутрішнім держборгом і 26,69 млрд гривень – за зовнішнім). У цілому протягом 2020 року Україні необхідно виплатити 169,24 млрд гривень за зовнішніми боргами і 231,46 млрд гривень за внутрішніми боргами. Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 4 лютого, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 135 млн доларів. зокрема, Україна повинна виплатити 98,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ на 4 лютого становить понад 135 млн доларів. Цей платіж буде здійснено за програму розширеного фінансування EFF. Національний банк очікує укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у найближчі місяці після прийняття Верховною Радою необхідних законопроектів.