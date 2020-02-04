В Україні очікується погіршення погодних умов: де сьогодні небезпечно їздити

Сьогодні, 4 лютого, очікується погіршення погодних умов, покриття на дорогах державного значення в Карпатському регіоні мокре, у Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору". Станом на 06:00 04.02.2020 р. місцями дощі в західних областях. На решті території без опадів. Середня температура повітря від -2 ° на півночі до + 6 ° С, на заході. "На більшості перевальних ділянок доріг дощ. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях де йде дощ, покриття мокре, у Дніпропетровській та Донецькій областях місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні. На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, округлених ділянок. Наголошується, що проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано. Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.