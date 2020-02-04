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04 февраля 2020, вторник, 05:50 131 Инфографика
Жизнь 2020-02-04T05:50:01+02:00
Українські Новини
В Украину идет арктический холод ниже -20 и метели: когда начнется снежная зима с лютыми морозами

В Украину идет арктический холод ниже -20 и метели: когда начнется снежная зима с лютыми морозами

Надежда Комендантова
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Похолодание. Фото: pixabay.com
Похолодание. Фото: pixabay.com

В то время, как синоптики дали устрашающий прогноз погоды на пять лет с аномальными жарами, после пессимистических прогнозов, свидетельствующих, что настоящая зима в этом году украинцам не светит, в Украину идут арктические морозы. Волна сильнейших холодов придет в страну в связи с порывом холодного воздуха из Арктики, который и несет морозную погоду.

Так, погода в Украине кардинально изменится уже в первой декаде февраля - в страну придут двузначные морозы, которые в некоторых областях могут достигнуть значений ниже -20 градусов, свидетельствуют данные ресурса Gismeteo.

Лютые морозы придут в Украину уже в период с 6 по 10 февраля, а холодать постепенно начнет уже в начале недели.

В Киеве во вторник 4 февраля днем около +5, ночью температура снизится до нуля. Возможен небольшой дождь, а при снижении температуры - со снегом. Кроме того, ожидается сильный ветер.

Прогноз погоды в Украине на 4 января от Укргидрометцентра.Прогноз погоды в Украине на 4 января от Укргидрометцентра.

Первые морозы ударят уже в среду, 5 февраля. Днем температура снизится до +2... -2. На Юге будет немного теплее (+2... +6). При этом Восток и Центр зальет мощными ливнями, местами вперемешку со снегом.

Прогноз погоды в Украине на 5 января от Укргидрометцентра.Прогноз погоды в Украине на 5 января от Укргидрометцентра.

В период с 6 по 10 февраля в Украину придут зимние морозы, которые могут достигать -22 градусов ночью в северо-восточных областях. Так, в Харькове пик морозов ожидается 9-10 февраля (днем -11, ночью -21). Во Львове 8 февраля будет до -14 ночью, днем до -7, а в Одессе -2 днем, -7 ночью.

Прогноз погоды в Украине на 6 января от Укргидрометцентра.Прогноз погоды в Украине на 6 января от Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 7 января от Укргидрометцентра.Прогноз погоды в Украине на 7 января от Укргидрометцентра.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц от Гисметео. 

Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Киеве на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Карпатах на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Карпатах на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Харькове на месяц от Гисметео.Прогноз погоды в Харькове на месяц от Гисметео.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

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