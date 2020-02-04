Сьогодні Україна повинна виплатити МВФ $135 млн

У поточному році Україна має виплатити МВФ близько 1,4 млрд доларів

У поточному році Україна має виплатити МВФ близько 1,4 млрд доларів

У вівторок, 4 лютого, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 135 млн доларів.

Про це свідчить графік виплат України за зобов'язаннями перед МВФ, передають Українські Новини.

зокрема, Україна повинна виплатити 98,5 млн СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ на 4 лютого становить понад 135 млн доларів.

Цей платіж буде здійснено за програму розширеного фінансування EFF.

У цілому в 2020 році Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду близько 1,4 млрд доларів.

Наступний платіж у розмірі 295,5 млн СПЗ запланований на 13 березня.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці квітня 2014 року МВФ затвердив кредитну програму для України на 17,01 млрд доларів, а на початку травня надав перший транш кредиту stand by на суму 3,19 млрд доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україні 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand by.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" у зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

У жовтні 2018 Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by.

У вересні 2019 року Національний банк і Міжнародний валютний фонд почали спільну роботу над новою програмою співпраці.

При цьому Національний банк очікує підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом у 1-му кварталі 2020 року.