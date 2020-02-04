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  • Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм
04 лютого 2020, вівторок, 09:14 501 Карта
Життя 2020-02-04T09:49:53+02:00
Українські Новини
Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм

Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм

Надежда Комендантова
штормове попередження, Попередження, Шторм, Укргідрометцентр
Снігопад в Одесі. Фото: dumskaya.net
Снігопад в Одесі. Фото: dumskaya.net

На заході України у вівторок, 4 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильний дощ і мокрий сніг. У зв'язку з цим оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, погіршиться ситуація в ніч на 5 лютого. На заході України очікується приріст снігового покриву 20 см до 40 см в горах.

У той же час, пориви вітру досягнуть 25 м/с.

"5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м / с, місцями 25 м / с, хуртовини; на дорогах ожеледиця, в Кіровоградській і Дніпропетровській сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, на дорогах снігові замети", - сказано в повідомленні.

Прогноз погоди на 4 лютого від Укргідрометцентру. Прогноз погоди від 4 лютого Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україну йдуть арктичні морози. Хвиля сильних холодів прийде в країну в зв'язку з поривом холодного повітря з Арктики, який і несе морозну погоду. Також увірветься циклон з потужними снігопадами та холодом.

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