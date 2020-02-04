Випаде 40 см снігу: на Україну насувається крижаний шторм

На заході України у вівторок, 4 лютого, різко погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильний дощ і мокрий сніг. У зв'язку з цим оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, погіршиться ситуація в ніч на 5 лютого. На заході України очікується приріст снігового покриву 20 см до 40 см в горах.

У той же час, пориви вітру досягнуть 25 м/с.

"5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м / с, місцями 25 м / с, хуртовини; на дорогах ожеледиця, в Кіровоградській і Дніпропетровській сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, на дорогах снігові замети", - сказано в повідомленні.

Прогноз погоди від 4 лютого Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україну йдуть арктичні морози. Хвиля сильних холодів прийде в країну в зв'язку з поривом холодного повітря з Арктики, який і несе морозну погоду. Також увірветься циклон з потужними снігопадами та холодом.