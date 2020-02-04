Ворвется циклон с мощными снегопадами и холодом: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В Украину идет сложная погода с резким похолоданием, снегопадами и налипанием мокрого снега. Также уситится до штормовых показателей ветер.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник в Украине будет продолжаться снижение температуры воздуха до + 2 + 8 градусов.

"Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны у восточных областях. Большинство территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами", - сообщила она.

В то же время, уже 5-го февраля, в среду, в Украину ворвется настоящий южный циклон. Погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер.

На Юге, в Центре ожидаются сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.

"Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона - там или без осадков, или небольшие", - сообщила Диденко.

Киев попадет на стык циклона и антициклона. Большинство прогностических моделей прогнозируют в среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега и штормовой ветер.

Во вторник же в столице будет без существенных осадков, около +3 градусов.

"5-го февраля в Украине ожидается осложнение погоды - дальнейшее понижение температуры воздуха, штормовой ветер, сильные осадки! Если есть возможность - важные дела, особенно строительные, на открытом воздухе, дальнейшие путешествия на автомобиле лучше отложить. И не стоит пугаться некомфортного физического состояния, циклон - дело серьезное, но, к счастью, временное", - предупредила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.