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04 лютого 2020, вівторок, 08:15 8
Силові структури 2020-02-04T08:29:39+02:00
Українські Новини
Доба на Донбасі: 12 обстрілів бойовиків, у ЗСУ серйозні втрати

Доба на Донбасі: 12 обстрілів бойовиків, у ЗСУ серйозні втрати

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

За минулу добу, 3 лютого, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один поранений військовослужбовець, ще один – отримав бойову травму, повідомили в прес-центрі ООС.

"3 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог влаштував вісім обстрілів:

  • чотири рази неподалік Павлополя вівся вогонь з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 28 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї;
  • поруч з Опитним стріляли з протитанкового ракетного комплексу – ворог зробив 2 постріли;
  • двічі в районі Авдіївки вдарили з станкового протитанкового гранатомета – 9 пострілів, також противник влаштував обстріл зі стрілецької зброї;
  • поблизу Пісків бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано чотири ворожих обстріли:

  • двічі поруч з Новотошківським стріляли з мінометів калібру 120 мм – 9 мін;
  • неподалік Оріхового вівся вогонь з 120-мм міномета – противник випустив 5 мін;
  • в районі Новолуганського вдарили з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 3 лютого, в результаті ворожих обстрілів один український захисник був поранений, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 2 лютого бойовики 12 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових поранені.

Крім того, 1 лютого бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув, 2 поранено.

 

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