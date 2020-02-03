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03 лютого 2020, понеділок, 23:55 4
Суспільство 2020-02-04T00:02:20+02:00
Українські Новини
МОЗ пообіцяв тест-системи на коронавірус вже наступного тижня

МОЗ пообіцяв тест-системи на коронавірус вже наступного тижня

Ольга Фандорина
Тест-система, Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Україні
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn
Знімок коронавіруса. Фото: chinacdc.cn

Генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський заявив, що вже наступного тижня в Україні з'явиться тест-система для виявлення китайського коронавіруса. Про це він повідомив під час брифінгу Міністерства охорони здоров'я України, передає РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що тест-системи можуть з'явитися в Україні протягом 10 днів.

"Зібрана потреба в тест-системах в цілому по вірусам, які циркулюють, зокрема на грип та ГРВІ. Що про тест-системи на новий коронавірус - ми заявляли, що протягом 10 днів вони з'являться в Україні. Вони дійсно з'являться наступного тижня", - сказав він.

З його слів, Всесвітня організація охорони здоров'я надасть Україні 30 тест-систем для виявлення смертельного коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, влада Китаю ізолювали ще один велике місто через коронавірус. В місті вже припинив працювати громадський транспорт, кінотеатри, музеї.

За останніми даними, число хворих коронавірусом перевищила 17 тис. осіб. Всього ж в лікарнях Китаю під наглядом перебувають 152 700 осіб, 475 пацієнтів виписані після успішного курсу лікування.

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