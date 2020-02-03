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03 лютого 2020, понеділок, 21:28 5
Суспільство 2020-02-03T22:45:01+02:00
Українські Новини
В "Укравтодорі" водіїв попередили не виїжджати без потреби в негоду

В "Укравтодорі" водіїв попередили не виїжджати без потреби в негоду

Ольга Фандорина
Укравтодор, погіршення погоди, Негода, водії
сніг. погода. заметіль. лід. Фото: pixabay
сніг. погода. заметіль. лід. Фото: pixabay

"Укравтодор" предупредилаводителей про погіршення погодних умов на дорогах державного значення. Про це повідомляє відомства 3 лютого.

"Вдень, 4 лютого, на Закарпатті та Прикарпатті пройде дощ і мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця", - повідомили в прес-службі.

В "Укравтодорі" додали, що на річках Карпатського регіону продовжиться формування тало-дощового паводку, без загрози негативних наслідків. Лише в нижній течії р. Боржава (Закарпаття) збережеться вода на заплаві і очікується досягнення початкових відміток підтоплення ряду прирічкових населених пунктів; також прогнозується вихід води на заплаву міждамбовому простору р. Латориця в районі. Чоп.

"5-6 лютого в центральних областях очікується сніг, у східних областях сніг з дощем, у південних областях значень дощ з переходом в мокрий сніг. Також очікується утворення снігового покриву висотою 10-15 см Місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця, в Кіровоградській і Дніпропетровській сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети", - повідомили в прес-службі відомства.

Очікувані погодні умови будуть впливати на порушення та припинення руху транспорту на дорогах і вулицях (II рівень загрози, оранжевий). Також буде ускладнена робота підприємств енергетики та комунального господарства.

В "Укравтодор" попросили водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх подорожей і не виїжджати без потреби.

Крім того, синоптики повідомили, що у лютому будуть продовжуватися градусні гойдалки, проте серйозні морози малоймовірні. За даними Укргідрометцентру, в країні майже тиждень буде переважати дощ і мокрий сніг.Тим часом синоптики дали прогноз на 2020 рік.

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