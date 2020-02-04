Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300

Верховна Рада має намір розглянути законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів і введення пропорційної виборчої системи в 1-му читанні 4 лютого. Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков на погоджувальній засіданні парламенту, передають Українські Новини. "На цьому тижні у нас багато важливих законопроектів, у тому числі і зміни в Конституцію України. Це питання про закріплення пропорційної виборчої системи і зміни кількості народних депутатів", - сказав він. Згідно з проектом порядку денного пленарного тижня, законопроект планується розглянути 4 лютого. Разумков зазначив, що Рада розробляє план законопроектної роботи, куди входить близько 400 документів. Спікер сподівається на його затвердження на пленарному тижні 4-7 лютого. Як повідомляли Українські Новини, 17 грудня Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів із зауваженнями.Раніше петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів.