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04 лютого 2020, вівторок, 07:00 37
Верховна Рада і партії 2020-02-04T07:00:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300

Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Дмитро Разумков, Законопроект 1017, Скорочення кількості депутатів
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада має намір розглянути законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів і введення пропорційної виборчої системи в 1-му читанні 4 лютого.

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков на погоджувальній засіданні парламенту, передають Українські Новини.

"На цьому тижні у нас багато важливих законопроектів, у тому числі і зміни в Конституцію України. Це питання про закріплення пропорційної виборчої системи і зміни кількості народних депутатів", - сказав він.

Згідно з проектом порядку денного пленарного тижня, законопроект планується розглянути 4 лютого.

Разумков зазначив, що Рада розробляє план законопроектної роботи, куди входить близько 400 документів.

Спікер сподівається на його затвердження на пленарному тижні 4-7 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 17 грудня Конституційний Суд визнав конституційним законопроект про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів із зауваженнями.


Раніше петиція про скорочення Ради до 100 депутатів набрала необхідні 25 тис. голосів.

 

 

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Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300
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