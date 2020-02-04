Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300

Верховна Рада має намір розглянути законопроект №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 депутатів і введення пропорційної виборчої системи в 1-му читанні 4 лютого.

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков на погоджувальній засіданні парламенту, передають Українські Новини.

"На цьому тижні у нас багато важливих законопроектів, у тому числі і зміни в Конституцію України. Це питання про закріплення пропорційної виборчої системи і зміни кількості народних депутатів", - сказав він.

Згідно з проектом порядку денного пленарного тижня, законопроект планується розглянути 4 лютого.

Разумков зазначив, що Рада розробляє план законопроектної роботи, куди входить близько 400 документів.

Спікер сподівається на його затвердження на пленарному тижні 4-7 лютого.