Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС: військовослужбовець отримав поранення

Бойовики 10 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 1 військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції із заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 7 обстрілів українських позицій: біля Павлополя, Опитного, Авдіївки і Пісків.

У районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики 3 рази обстріляли українські позиції - біля Новотошківського та Оріхового.

В понеділок в результаті обстрілу ворожих 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 2 лютого бойовики 12 разів обстріляли позиції сил ООС, 2 військових поранені.



Крім того, 1 лютого бойовики 15 разів обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув, 2 поранено.