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03 лютого 2020, понеділок, 20:10 8
Суспільство 2020-02-03T20:18:41+02:00
Українські Новини
В Житомирі дитину поклали в лікарню з підозрою на коронавірус

В Житомирі дитину поклали в лікарню з підозрою на коронавірус

Ольга Фандорина
Медицина. Лікар. Фото: pexels
Медицина. Лікар. Фото: pexels

У Житомирі госпіталізували дівчинку, яка повернулася з відпочинку з Китаю, з підозрою на коронавірус - її поклали на лікування в стаціонарі і провели 15 досліджень. Про це повідомляється на сайт Житомирського обласного лабораторного центру.

"минулого тижня фахівцями обласного лабораторного центру спільно з медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів міста Житомира було проведено розслідування випадку підозри на "коронавирусную інфекцію" у дитини, який повернувся з відпочинку в Китаї", - сказано в повідомленні.

Дитина перебувала на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої лікарні ім. Башека.

"станом на 29 січня для вірусологічного підтвердження діагнозу "коронавірусна інфекція" набір діагностикумів в державі, зокрема в області відсутні. Тому виключення або підтвердження діагнозу "коронавірусна інфекція" здійснювалося відповідно до затвердженого алгоритму шляхом проведення вірусологічних досліджень матеріалу від хворого дитини на інші вірусні інфекції", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 лютого в Україні не було зафіксовано заражених коронавірусом.

Тим часом власті Китаю продовжують ізолювати міста з-за коронавіруса.
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