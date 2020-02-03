В Житомирі дитину поклали в лікарню з підозрою на коронавірус

У Житомирі госпіталізували дівчинку, яка повернулася з відпочинку з Китаю, з підозрою на коронавірус - її поклали на лікування в стаціонарі і провели 15 досліджень. Про це повідомляється на сайт Житомирського обласного лабораторного центру.

"минулого тижня фахівцями обласного лабораторного центру спільно з медичними працівниками лікувально-профілактичних закладів міста Житомира було проведено розслідування випадку підозри на "коронавирусную інфекцію" у дитини, який повернувся з відпочинку в Китаї", - сказано в повідомленні.

Дитина перебувала на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої лікарні ім. Башека.

"станом на 29 січня для вірусологічного підтвердження діагнозу "коронавірусна інфекція" набір діагностикумів в державі, зокрема в області відсутні. Тому виключення або підтвердження діагнозу "коронавірусна інфекція" здійснювалося відповідно до затвердженого алгоритму шляхом проведення вірусологічних досліджень матеріалу від хворого дитини на інші вірусні інфекції", — йдеться в повідомленні.