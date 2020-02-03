У ВООЗ будуть боротися з фейками про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що буде запобігати поширенню фейків щодо нового штаму коронавіруса пневмонії, яка поширюється в Китаї. Про це повідомляє DW з посиланням на генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебреісуса.

Співробітники організації працюють цілодобово, щоб виявляти дезінформацію, яку поширюють в інтернеті, і додав, що помилкові рекомендації щодо ліків або запобіжних заходів проти вірусу можуть бути небезпечними для здоров'я.

Він повідомив, що організація співпрацює з Google, щоб повідомлення ВООЗ відображалися першими під час пошуку інформації про коронавірус. Американські соцмережі Twitter і Facebook, а також китайська Tencent і Tiktok повинні вжити заходів для стримування недостовірної інформації.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 лютого в Україні не було зафіксовано заражених коронавірусом.

Тим часом власті Китаю продовжують ізолювати міста через коронавірус.