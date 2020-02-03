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  • У Дніпрі загинув водій маршрутки, в якій було двадцять дітей, через зіткнення з Audi
03 лютого 2020, понеділок, 17:24 21
Події 2020-02-03T17:30:23+02:00
Українські Новини
У Дніпрі загинув водій маршрутки, в якій було двадцять дітей, через зіткнення з Audi

У Дніпрі загинув водій маршрутки, в якій було двадцять дітей, через зіткнення з Audi

Елизавета Кесельман
ДТП, Аварія, зіткнення мікроавтобусів, Дніпро, Загиблий водій

Водій шкільного автобуса "Еталон" в понеділок помер за кермом у Кам'янському Дніпропетровської області, постраждалих немає.

Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

68-річний водій помер під час руху автобуса, в салоні перебувало 20 школярів та 3 дорослих.

 

Автобус продовжив рух по проспекту Шевченка, переїхав трамвайні колії, з'їхав з дороги, протаранив огорожу і зніс ліхтарний стовп.

Загиблий водій.Загиблий водій.

Автобус прямував на заняття в басейн.

Ніхто з пасажирів не постраждав.

Як повідомляли Українські Новини, раніше 5 осіб були госпіталізовані через ДТП зі шкільним автобусом у Львівській області.

Також 28 грудня 2019 року, в Києві на Наддніпрянському шосе сталася смертельна аварія,де Фура TATA, що знесла відбійник, вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася на Mazda. Водія легковика затисло в салоні. На жаль, він загинув. Чоловіка, який був за кермом вантажного авто, госпіталізували.

Також Mercedes протаранив ТЦ "Домосфера" в Києві.

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