У Дніпрі загинув водій маршрутки, в якій було двадцять дітей, через зіткнення з Audi

Водій шкільного автобуса "Еталон" в понеділок помер за кермом у Кам'янському Дніпропетровської області, постраждалих немає. Про це Українським Новинам повідомило управління Національної поліції у Дніпропетровській області. 68-річний водій помер під час руху автобуса, в салоні перебувало 20 школярів та 3 дорослих. Автобус продовжив рух по проспекту Шевченка, переїхав трамвайні колії, з'їхав з дороги, протаранив огорожу і зніс ліхтарний стовп. Загиблий водій. Автобус прямував на заняття в басейн. Ніхто з пасажирів не постраждав. Як повідомляли Українські Новини, раніше 5 осіб були госпіталізовані через ДТП зі шкільним автобусом у Львівській області. Також 28 грудня 2019 року, в Києві на Наддніпрянському шосе сталася смертельна аварія,де Фура TATA, що знесла відбійник, вилетіла на зустрічну смугу і перекинулася на Mazda. Водія легковика затисло в салоні. На жаль, він загинув. Чоловіка, який був за кермом вантажного авто, госпіталізували. Також Mercedes протаранив ТЦ "Домосфера" в Києві.