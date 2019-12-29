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29 декабря 2019, воскресенье, 09:21 9
Происшествия 2019-12-29T09:30:02+02:00
Українські Новини
В Киеве фура на Надднепрянском шоссе раздавила иномарку: водитель Mazda погиб

В Киеве фура на Надднепрянском шоссе раздавила иномарку: водитель Mazda погиб

Надежда Комендантова
ДТП в Киеве, смертельное ДТП, ДТП с фурой, ДТП с авто
Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор
Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор

В субботу, 28 декабря, в Киеве на Надднепрянском шоссе произошла смертельная авария. Фура TATA снесла отбойник, вылетела на встречную полосу и перевернулась на Mazda. Водителя легковушки зажало в салоне. К сожалению, он погиб. Мужчину, который был за рулем грузового авто, госпитализировали.

Инцидент случился около 19:50. Об этом сообщает Информатор.

По словам очевидца, TATA ехала по шоссе в сторону центра и водитель решил объехать помеху справа. Его стало сносить с дороги, фура сбила отбойник и перевернулась на бок прямо на Mazda, которая двигалась по направлению в сторону Выдубичей. В результате аварии водителя легкового автомобиля зажало в салоне, от полученных травм он скончался на месте.

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: ИнформаторСмертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор

Владельца грузовой машины госпитализировали. В каком состоянии, неизвестно. Спасатели деблокировали тело погибшего из салона, медики констатировали смерть. Две полосы движения перекрыли, поэтому на Надднепрянском шоссе в сторону Южного моста образовалась серьезная пробка. На месте работали патрульные, сотрудники ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются. Но одной из причин могут быть ухудшения погодных условий и скользкая дорога.

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Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор
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