В Киеве Mercedes протаранил ТЦ "Домосфера": водитель погиб, пассажиры в больнице

В ночь на 9 июня в Киеве возле торгового центра "Домосфера" произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes на иностранной регистрации. Седан влетел в пристройку на большой скорости, в результате чего водитель, к сожалению, погиб на месте.

Сама авария произошла около 20:20. Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, автомобиль с пятью людьми в салоне ехал на большой скорости в сторону улицы Заболотного. По пока неустановленной причине водитель не смог вписаться в поворот и вылетел на парковку возле ТЦ "Домосфера". На пути у машины оказалась пристройка, в которую Mercedes и влетел.

От удара водитель легковушки умер на месте. Четыре его пассажира, получив травмы разной степени тяжести, выжили. В данный момент их отвезли в больницу несколько карет скорой помощи. Также на место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и несколько патрульных экипажей. В данный момент на месте дежурят полицейские и работает следственно-оперативная группа. Следователям же предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.

Смертельное ДТП в Киеве. Фото: Информатор.

Напомним, этой же ночью в Киеве угнанный Volkswagen оставил улицу без света.