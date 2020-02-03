Теракт в Лондоні: нападник був "бійцем ІДІЛ"

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад, скоєний 2 лютого на південному заході Лондона. Про це повідомляє "ВВС Росія" з посиланням на агенство Amaq.

Інформаційне агентство Amaq, пов'язане з ІД, повідомляє, що нападник був "бійцем ІД", а сама атака була здійснена у відповідь на "заклики до нападу на громадян країн коаліції".

Наголошується, що поліція Британії поки не підтверджує інформацію про те, що за нападом в Лондоні стоїть ІД.



У неділю на півдні Лондона стався теракт, здійснений людиною, засудженою за тероризм, але відпущеним умовно-достроково з в'язниці тиждень тому. Також відомо, що нападник раніше висловлював підтримку ідеології ІД.

Це другий напад в британській столиці за неповні три місяці, здійснений після звільнення нападника з ув'язнення, що змушує суспільство всерйоз замислитися про рівень забезпечення безпеки в країні.







Як повідомляли Українські Новини, у листопаді на Лондонському мосту чоловік з ножем напав на перехожих, в результаті чого загинули дві людини. Поліція застрелила нападника.