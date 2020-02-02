В Лондоне полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих

На юге Лондона полицейские застрелили мужчину, после того как он напал с ножом на прохожих. Три человека ранены, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает "BBC Россия".

Лондонская полиция сообщила, что рассматривает произошедшее как террористическое нападение, связанное с исламизмом.

На преступнике, по всей видимости, был муляж пояса смертника.

По рассказам очевидцев, около двух часов дня по местному времени мужчина зашел в магазин и напал на людей с ножом. Потом он, как говорят очевидцы, вышел на улицу и атаковал женщину на велосипеде. Прибывшие полицейские трижды выстрелили в нападавшего, он скончался на месте.

В настоящее время близлежащие улицы по-прежнему оцеплены, в районе дежурят полицейские автомобили.







Как сообщали Українські Новини, в ноябре на Лондонском мосту мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли два человека. Полиция застрелила нападавшего. Также в Лондоне перекрыли мост через Темзу из-за сообщений о стрельбе.



Тем временем в Киеве застрелили пластического хирурга.



