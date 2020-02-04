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  • Сьогодні свято гарного настрою: що відзначають в Україні і світі 4 лютого
04 лютого 2020, вівторок, 05:30 13
Lifestyle 2020-02-04T05:30:03+02:00
Українські Новини
Сьогодні свято гарного настрою: що відзначають в Україні і світі 4 лютого

Сьогодні свято гарного настрою: що відзначають в Україні і світі 4 лютого

Ярина Вацяк
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Свято гарного настрою. Фото: pixabay.com
Свято гарного настрою. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 4 лютого, Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day) і Міжнародний день безпечного інтернету (Safer Internet Day).

Крім того, 4 лютого відзначається свято гарного настрою, День чудових диваків, День народження гумових калош і День неандертальця.

На Шрі-Ланці сьогодні День незалежності.

В Японії відзначають свято Ріссюн — початок весни або японський новий рік. Також в Японії проходить фестиваль снігових фігур в Саппоро. Дата свята унікальна для кожного року. У 2020 році — 4 лютого.

В США 4 лютого відзначають День Рози Паркс, День створення вакууму і День домашнього супу.

За православним календарем, 4 лютого День пам'яті святого апостола Тимофія.

В народі відзначають "Тимофіїв день", з якого починаються тимофіївські морози і початок завірюх, про які вже попередив Укргідрометцентр.

Також 16 років тому, 4 лютого 2004 року, розпочала роботу соціальна мережа Facebook.

Іменини отмечают:

  • Агафон
  • Анастасій
  • Ананія
  • Георгій
  • Гавриїл
  • Іосиф
  • Іван
  • Леонтій
  • Леонт
  • Мануїл
  • Макар
  • Петро
  • Сіон
  • Тимофій.

Прогноз погоди

За прогнозом погоди Гідрометеорологічного центру на 4 лютого, в Україні вдень +2...+8 градусів, вночі -1...+4 градусів. На заході України мокрий сніг, на сході та в центрі без опадів. В Одеській області дощ. На Сході вітер 7-12 м/с, на Заході - 5-10 м/с.

Курс валют

За курс валют Нацбанку на сьогодні, курс гривні до долара знизився 5,42 коп. і становить 25,0836 UAH/USD. Курс гривні до євро на 1 лютого, встановлений на рівні 27,7512 UAH/EUR.

Люди, народжені в цей день під знаком Водолія. Тим часом, Українські Новини вже писали, що обіцяють зірки всім знакам зодіаку.

 

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