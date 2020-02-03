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03 лютого 2020, понеділок, 14:41 14
Політика 2020-02-03T14:54:32+02:00
Українські Новини
38,5% опитаних стали гірше ставиться до Гончаруку через аудіозаписи наради з його участю

38,5% опитаних стали гірше ставиться до Гончаруку через аудіозаписи наради з його участю

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Олексій Гончарук, соцопитування, Соціальний моніторінг
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

49% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, довіряють Президенту Володимиру Зеленському, по 23% - Кабінету Міністрів і Верховній Раді.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

При цьому не довіряє Президенту 39% опитаних, Кабміну і Раді - по 68%.

У свою чергу, прем'єрміністру Олексію Гончаруку довіряють 23,5% респондентів, не довіряють - 65,5%.

Голові Ради Дмитру Разумкову довіряють 36%, не довіряють - 53%.

38,5% опитаних стали гірше ставитися до Гончарука через аудіозаписи наради з його участю та з керівництвом Міністерства фінансів і Національного банку, де він обговорює компетентність Президента у фінансових питаннях.

До Зеленського через це стали гірше ставитися 24% респондентів.

1,8% і 4,7% опитаних навіть стали краще ставиться до Гончарука і Зеленського відповідно.

Опитування проводилося 24-28 січня шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), під час якого було опитано 2 003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,24%.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського впав всього на 2% за півроку. Також, згідно з соцопитуванням, українці ненавидять Путіна, люблять Лукашенко і розділені щодо Трампа.

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