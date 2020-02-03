38,5% опитаних стали гірше ставиться до Гончаруку через аудіозаписи наради з його участю

49% респондентів, опитаних центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, довіряють Президенту Володимиру Зеленському, по 23% - Кабінету Міністрів і Верховній Раді. Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини. При цьому не довіряє Президенту 39% опитаних, Кабміну і Раді - по 68%. У свою чергу, прем'єрміністру Олексію Гончаруку довіряють 23,5% респондентів, не довіряють - 65,5%. Голові Ради Дмитру Разумкову довіряють 36%, не довіряють - 53%. 38,5% опитаних стали гірше ставитися до Гончарука через аудіозаписи наради з його участю та з керівництвом Міністерства фінансів і Національного банку, де він обговорює компетентність Президента у фінансових питаннях. До Зеленського через це стали гірше ставитися 24% респондентів. 1,8% і 4,7% опитаних навіть стали краще ставиться до Гончарука і Зеленського відповідно. Опитування проводилося 24-28 січня шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), під час якого було опитано 2 003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,24%. Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського впав всього на 2% за півроку. Також, згідно з соцопитуванням, українці ненавидять Путіна, люблять Лукашенко і розділені щодо Трампа.