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03 лютого 2020, понеділок, 13:02 13
Економіка 2020-02-03T15:00:02+02:00
Українські Новини
Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі почав знижуватися після 3-тижневого зростання

Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі почав знижуватися після 3-тижневого зростання

Ярина Вацяк
WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній
Фінанси. Фото: pixabay.com
Фінанси. Фото: pixabay.com

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 17 по 31 січня знизився на 3,2%, або на 12,5 пункту, до 375,08 пункту, зниження спостерігається другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 387,58 пункту, в кінці - 375,08 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Агротон" (+26,64%), найбільше падіння - акції компанії Coal Energy (-18,75%).

Як повідомляли Українські Новини, котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 27 по 31 січня знизилися на 3,7%, або на 0,32 долара до 8,4 долара, продовживши падіння 4-й тиждень поспіль.

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 3 по 10 січня підвищився на 4,2%, або на 15,61 пункту, до 386,68 пункту.

Національний індекс цін WIG-Ukraine з 30 грудня по 3 січня після тижневого зниження підвищився на 3,3%, або на 11,86 пункту до 371,07 пункту.

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