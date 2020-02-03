Національний індекс цін на Варшавській фондовій біржі почав знижуватися після 3-тижневого зростання

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 17 по 31 січня знизився на 3,2%, або на 12,5 пункту, до 375,08 пункту, зниження спостерігається другий тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 387,58 пункту, в кінці - 375,08 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії "Агротон" (+26,64%), найбільше падіння - акції компанії Coal Energy (-18,75%).

Як повідомляли Українські Новини, котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 27 по 31 січня знизилися на 3,7%, або на 0,32 долара до 8,4 долара, продовживши падіння 4-й тиждень поспіль.

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 3 по 10 січня підвищився на 4,2%, або на 15,61 пункту, до 386,68 пункту.

Національний індекс цін WIG-Ukraine з 30 грудня по 3 січня після тижневого зниження підвищився на 3,3%, або на 11,86 пункту до 371,07 пункту.