Версії вбивства пластичного хірурга в Києві засекретили, вбивцю шукають з собаками

Поліція називає таємницею слідства ймовірні версії вбивства пластичного хірурга в центрі Києва.

Про це Українським Новинам повідомила прес-офіцер Шевченківського райуправління поліції Ганна Зубрева.

"Ми не розкриваємо версії, оскільки це таємниця слідства", - сказала вона.

Також поліція не розкриває і особу вбитого.

(Новина доповнена информацие про пошук підозрюваного)

У той же час, як повідомило джерело в правоохоронних органах, співробітники поліції залучили кінологів для пошуку підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга в центрі Києва."Для пошуку стріляв залучили кінологів", - сказав він.

Підозрюваний на даний момент не знайдений і не встановлено.

В результаті нападу невідомого хірург був убитий двома пострілами в спину і в голову.

Раніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження у центрі Києва, які зафіксували момент розстрілу пластичного хірурга Андрія Сотника.На кадрах, опублікованих у Telegram-каналі "Київ Оперативний", можна помітити, що нападник втік слідом за хірургом, паралельно стріляючи йому в спину. Сам чоловік намагався втекти від стрільця, але невдало.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий застрелив чоловіка в центрі Києва.За даними ЗМІ, ним виявився пластичний хірург Андрій Сотник.