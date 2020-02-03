У січні чиста купівля валюти НБУ на міжбанку склав $98 млн

НБУ в січні поповнив резерви на міжбанку на 98 млн доларів

НБУ в січні поповнив резерви на міжбанку на 98 млн доларів

У січні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 98 млн доларів.

Про це йдеться в новому макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

У січні НБУ продовжив пом'якшувати монетарну політику, знизивши облікову ставку на 250 б. п. до 11.0%.

Це обумовлено суттєвим зменшенням інфляційного тиску на горизонті дії монетарної політики, зокрема, під впливом зміцнення курсу гривні в кінці 2019 і низьких цін на енергоносії.

У грудні зменшувалися і гривневі ставки для клієнтів банків, реагуючи на загальну тенденцію до здешевлення вартості ресурсів на ринку.

На валютному ринку в січні курс гривні скоректувався на тлі сезонно низької активності на ринку на початку року.

НБУ здійснював операції як з купівлі іноземної валюти, так і з її продажу, однак за підсумками місяця сальдо операцій на міжбанку залишилося позитивним (98 млн доларів).

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

В 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Національний банк у період з 27 по 31 січня продав 143,5 млн доларів на межбанковсковском валютному ринку.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2019 році скоротився до 1,1 млрд доларів (0.7% від ВВП).