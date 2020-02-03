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03 лютого 2020, понеділок, 11:23 11
Економіка 2020-02-03T12:45:03+02:00
Українські Новини
У 2019 "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив в 2,4 рази

У 2019 "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив в 2,4 рази

Александр Дмитриенко
Рівнеазот, мінеральні добрива, Ostchem, Group DF

У 2019 входить до складу компанії Ostchem великий виробник мінеральних добрив "Рівнеазот" (Рівненська область) збільшив виробництво мінеральних добрив у 2,4 разу, або на 668,5 тис. тонн до 1,135 млн тонн порівняно з 2018 роком.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, найбільше вироблено аміачної селітри (587 тис. тонн), технічного аміаку (292 тис. тонн), вапняно-аміачної селітри (221 тис. тонн).

Підприємство також виробило 35 тис. тонн аміаку водного технічного і 604 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

"Ми перевиконали виробничий план.

Порівняно з попереднім роком у нас зростання обсягів виробництва склав плюс 143%. Найбільш значуще для нас подія року - відновлення виробництва власного аміаку. Раніше ми працювали на привізній. На обсяги виробництва і розмір інвестицій вплинули два фактори: часткове закриття українського ринку добрив від російського імпорту та підтримка акціонера. За рік в основні фонди вкладено 73,95 млн гривень капітальних інвестицій. Плюс дуже важливо, що підприємство було забезпечене газом за прийнятною ціною", - прокоментував голова правління "Рівнеазоту" Михайло Заблуда.

У 2019 підприємство вклало: 17,18 млн гривень - у цех неконцентрованої азотної кислоти, 12,58 млн гривень - у цех аміачної селітри, 7,62 млн гривень - у цех складних мінеральних добрив, 3,25 млн гривень - у цех аміаку , 2,85 млн гривень - у цех аміачної води.

У 2018 році «Рівнеазот" випустив 466,5 тис. тонн добрив, з них - 395,88 тис. тонн аміачної селітри, 64,06 тис. тонн вапняно-аміачної селітри, 6,56 тис. тонн товарного аміаку водного технічного.

Також підприємство в 2018 році випустило 355,43 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти, 128,4 тонн азоту рідкого, 3,1 тонн кисню технічного товарного.

Як повідомляли Українські Новини, За 11 місяців 2019 "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив більш ніж в 2 рази-до 1 млн тонн

2019 "Сєверодонецький "Азот" у 3 рази збільшив виробництво міндобрив

"Рівнеазот" входить в групу хімічних компаній Ostchem Group, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.

Основний напрямок роботи підприємства – виробництво мінеральних азотних добрив, також підприємство випускає кисень технічний, рідку вуглекислоту і сухий лід.

Проектна виробнича потужність ПАТ "Рівнеазот" по виробництву аміаку складає 400 тис. тонн в рік, аміачної селітри – 520 тис. тонн на рік, КАС – 400 тис. тонн на рік.

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в ряді країн Європи та Азії.

Засновник і власник Group DF, бізнесмен Дмитро Фірташ.

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