У 2019 "Рівнеазот" збільшив виробництво міндобрив в 2,4 рази

У 2019 входить до складу компанії Ostchem великий виробник мінеральних добрив "Рівнеазот" (Рівненська область) збільшив виробництво мінеральних добрив у 2,4 разу, або на 668,5 тис. тонн до 1,135 млн тонн порівняно з 2018 роком.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, найбільше вироблено аміачної селітри (587 тис. тонн), технічного аміаку (292 тис. тонн), вапняно-аміачної селітри (221 тис. тонн).

Підприємство також виробило 35 тис. тонн аміаку водного технічного і 604 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.

"Ми перевиконали виробничий план.

Порівняно з попереднім роком у нас зростання обсягів виробництва склав плюс 143%. Найбільш значуще для нас подія року - відновлення виробництва власного аміаку. Раніше ми працювали на привізній. На обсяги виробництва і розмір інвестицій вплинули два фактори: часткове закриття українського ринку добрив від російського імпорту та підтримка акціонера. За рік в основні фонди вкладено 73,95 млн гривень капітальних інвестицій. Плюс дуже важливо, що підприємство було забезпечене газом за прийнятною ціною", - прокоментував голова правління "Рівнеазоту" Михайло Заблуда.

У 2019 підприємство вклало: 17,18 млн гривень - у цех неконцентрованої азотної кислоти, 12,58 млн гривень - у цех аміачної селітри, 7,62 млн гривень - у цех складних мінеральних добрив, 3,25 млн гривень - у цех аміаку , 2,85 млн гривень - у цех аміачної води.

У 2018 році «Рівнеазот" випустив 466,5 тис. тонн добрив, з них - 395,88 тис. тонн аміачної селітри, 64,06 тис. тонн вапняно-аміачної селітри, 6,56 тис. тонн товарного аміаку водного технічного.

Також підприємство в 2018 році випустило 355,43 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти, 128,4 тонн азоту рідкого, 3,1 тонн кисню технічного товарного.

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"Рівнеазот" входить в групу хімічних компаній Ostchem Group, яка об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.

Основний напрямок роботи підприємства – виробництво мінеральних азотних добрив, також підприємство випускає кисень технічний, рідку вуглекислоту і сухий лід.

Проектна виробнича потужність ПАТ "Рівнеазот" по виробництву аміаку складає 400 тис. тонн в рік, аміачної селітри – 520 тис. тонн на рік, КАС – 400 тис. тонн на рік.

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлений в ряді країн Європи та Азії.

Засновник і власник Group DF, бізнесмен Дмитро Фірташ.