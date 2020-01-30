В 2019 "Северодонецкий "Азот" в 3 раза увеличил производство минудобрений

В 2019 году входящее в состав компании Ostchem предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область) выпустило 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 3 раза больше, чем в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"В 2019 году ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, выпустило 384,09 тыс. тонн минеральных удобрений", - говорится в нем.

Согласно сообщению, за указанный период было выпущено аммиачной селитры – 371,66 тыс. тонн, аммиака водного технического – 1,65 тыс. тонн, КАС (карбамидо-аммиачная смесь) –10,78 тыс. тонн.

Также в 2019 году объединение выпустило 296,2 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"С середины марта 2019 года предприятие частично возобновило выпуск минеральных удобрений. Рост объемов производства – 299% по сравнению с прошлым годом. Масштабный и важный для нас проект года – начало производства продукции на новой установке по получению жидких удобрений КАС. Результат: мы выпустили в 2 раза больше КАС, чем годом ранее, когда использовали временную технологическую схему производства КАС", – сказано в сообщении со ссылкой на слова председателя правления предприятия Леонида Бугаева.

В сообщении сказано, что в 2019 году совокупные капитальные инвестиции на предприятии составили 32,73 млн гривен.

Кроме монтажа установки по получению КАС, важными для работы предприятия проектами стали проект модернизации аммиачно-холодильной установки в цехе производства аммиака 1-А, капитальные ремонты в цехе производства азотной кислоты, цехе пароснабжения и общекомбинатовских коммуникаций и ряде других подразделений.

В 2018 году предприятие выпустило 128,44 тыс. тонн минеральных удобрений: 97,44 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 24,42 тыс. тонн товарного карбамида; 5,37 тыс. тонн удобрений жидких азотных КАС; 1,21 тыс. тонн товарного аммиака водного технического. Также было выпущено 8,42 тыс. тонн товарного аммиака; 79,05 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Как сообщали Українськi Новини, В 2019 черкасский "Азот" произвел 1,6 млн тонн азотных минудобрений

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.