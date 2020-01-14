За 11 месяцев 2019 "Ривнеазот" увеличил производство минудобрений более чем в 2 раза до 1 млн тонн

В январе-ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года входящий в состав компании Ostchem крупный производитель минеральных удобрений "Ривнеазот" (Ривненская область) увеличил производство минеральных удобрений более чем в 2 раза до 1 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"За 11 месяцев 2019 года ЧАО "Ривнеазот", входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произвело 1,004 млн тонн минеральных удобрений", - говорится в нем.

Согласно сообщению, из указанного количества было произведено 251 тыс. тонн технического аммиака, 30 тыс. тонн аммиака водного технического, 532 тыс. тонн аммиачной селитры, 4 тыс. тонн аммиачной селитры (в виде плава), 187 тыс. тонн ИАС (известково-аммиачной селитры).

Предприятие также произвело 542 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"В 2019 году мы более чем в 2 раза увеличили объемы производства азотных удобрений и полностью выполнили поставленные производственные задачи. Важнейшее производственное событие года – возобновление работы двух из трех агрегатов аммиака. Рост объемов производства аммиака привел к стабилизации работы всего предприятия, потому что были загружены другие цеха, для которых аммиак является входящим сырьем. Закрытие украинского рынка от российских удобрений дало нам возможность не только увеличивать объемы производства, но и развивать наши производственные площадки. За 11 месяцев 2019 года акционеры вложили в развитие производственных мощностей более 73,64 миллионов гривен. Внедрение инноваций, непрерывное развитие производственных мощностей и организация производства по самым высоким мировым стандартам – остаются ключевыми приоритетами завода", – сказано в сообщении со ссылкой на председателя правления предприятия Михаила Заблуды.

Сообщается, что наиболее существенными были капитальные вложения в цеха: неконцентрированной азотной кислоты (17,14 млн гривен), аммиачной селитры (9,02 млн гривен), сложных минеральных удобрений (7,62 млн гривен), "Аммиак-2" (3,21 млн гривен) и "Аммиак-1" (2,85 млн гривен).

Большая часть вложений была направлена на увеличение производительности агрегатов в ключевых цехах и снижение себестоимости, улучшение логистики и потребительских свойств готовой продукции.

Капремонты и внедрение ряда инновационных решений позволили, прежде всего, повысить надежность химического производства и улучшить бизнес-процессы.

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"Ривнеазот" входит в группу химических компаний Ostchem Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу.