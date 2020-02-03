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03 лютого 2020, понеділок, 11:00 12
Економіка 2020-02-03T12:30:03+02:00
Українські Новини
На фоні повідомлень про коронавірус світові ціни на нафту обвалилися

На фоні повідомлень про коронавірус світові ціни на нафту обвалилися

Ярина Вацяк
Нафта. Фото: picabay
Нафта. Фото: picabay

Сьогодні, 3 лютого, вартість бареля квітневої нафти Brent до 9:17 за Києвом становила $56,45 (-0,35%). Барель березневої нафти WTI торгувався по $51,66 (+0,19%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $56,62 і $51,56 відповідно.

Ринок продовжує стежити за розвитком ситуації з китайським коронавірусом. Якщо ОПЕК не відреагує на цю проблему, ціни на нафту можуть впасти до $50/бар., вважають аналітики Sanford C. Bernstein & Co, пише Enkorr.

За підсумками попереднього місяця ціни на Brent зменшилися на 14%. Це найбільший спад з листопада 2019 р., коли вартість північноморської еталонної суміші впала на 22%. WTI подешевшала в січні на 16%, що стало максимальним місячним падінням з травня 2019 р.

Падіння цін обумовлене побоюваннями з приводу зниження попиту з боку Китаю на фоні поширення нового коронавірусу, вперше виявленого в м. Ухань 30 грудня 2019 р. Згідно з даними, опублікованими китайською владою, станом на ранок 3 лютого кількість інфікованих становила 17 205 осіб, з яких 361 людина померла.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала коронавірус глобальною надзвичайною ситуацією. Кілька країн, включаючи Австралію і США, заборонили в'їзд іноземних громадян, нещодавно відвідав Китай.

Ланцюжка поставок в другій за величиною економіці світу також були порушені, оскільки все більше авіакомпаній скасували рейси в країни, що спонукало найбільший нафтопереробний завод Sinopec скоротити обсяги виробництва.

Sanford C. Bernstein & Co. вважає, що без втручання ОПЕК нафта може впасти приблизно до $50/бар. На думку аналітиків Morgan Stanley, якщо вірус продовжить зростати протягом трьох-чотирьох місяців, це скоротить зростання попиту на сиру нафту в Китаї приблизно на 75 тис. бар./доба. (б/д). Якщо спалах досягне піку через один-два місяці, в I кварталі цей показник впаде до 150 тис. б/д проти 310 тис. б/д.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь планує імпортувати 30% нафти через Україну.

Тим часом, "Консалтингова група "А-95" вважає, що зупинення експорту Росією нафти до Білорусі не вплине на український ринок нафтопродуктів.

 
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