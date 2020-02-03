підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"

03 лютого 2020, понеділок, 10:50 31
Суспільство 2020-02-03T12:30:03+02:00
Українські Новини
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020: правила і терміни подачі документів

В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020: правила і терміни подачі документів

Таня Войтюк
ЗНО, реєстрація на ЗНО, Екзамени, реєстрація, Освіта
Реєстрація на ЗНО триватиме до 24 березня. Фото: pexels
Реєстрація на ЗНО триватиме до 24 березня. Фото: pexels

Сьогодні, 3 лютого, в Україні стартувала реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, на яку необхідні комплекти документів учнів можуть надсилати керівники навчальних закладів до 17 березня 2020 року.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися, потрібно створити і оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його в регіональний центр.

Реєстраційну картку необхідно сформувати з допомогою сервісу "Зареєструватися". Одним з перших кроків є вибір категорії. Процедура реєстрації відрізняється для осіб, що здають або не здають державну підсумкову атестацію. Обробка триває не довше 10 робочих днів з моменту їх надходження.

Бланк реєстраціїБланк реєстрації

Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника ЗНО. У разі відмови в реєстрації вишлють виписку з протоколу засідання регламентної комісії, в якому буде вказана причина. Якщо ці причини можна усунути, то необхідно відправити нову реєстраційну картку до 24 березня.

Як повідомляли Українські Новини, з'явився графік проведення всіх тестів на ЗНО.

Тим часом іноземні студенти будуть здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови навчання з 2020.

Більше новин про: ЗНО реєстрація на ЗНО Екзамени реєстрація Освіта

В Україні з 3 лютого розпочинається реєстрація на ...
Як зареєструватися на ЗНО: покрокова інструкція...
Математику зроблять обов'язковим предметом на ЗНО,...
За позовом УПЦ відкрито справу про незаконну реєст...
У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020: правила і терміни подачі документів
Новини
Кабмін затвердив план боротьби з коронавірусом із Китаю 12:41
У Греції почали розслідувати можливе отруєння Шокіна ртуттю 12:34
Фракція ОПЗЖ вимагає скасування закону про повну загальну середню освіту та всіх антисоціальних законів, - Бойко 12:21
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
У НСЖУ оприлюднили позицію стосовно проекту Закону про медіа 12:11
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Портнов Андрій Фото: aportnov.com
Справа Шеремета: Портнов опублікував розмову, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві 13:25
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик 10:07
4 лютого Верховна Рада призначить третього віце-прем'єра, - ЗМІ 11:00
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
більше новин
Долар зріс, а євро "злетів": курс валюти в обмінниках на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok