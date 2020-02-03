В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020: правила і терміни подачі документів

Сьогодні, 3 лютого, в Україні стартувала реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, на яку необхідні комплекти документів учнів можуть надсилати керівники навчальних закладів до 17 березня 2020 року.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Щоб зареєструватися, потрібно створити і оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його в регіональний центр.

Реєстраційну картку необхідно сформувати з допомогою сервісу "Зареєструватися". Одним з перших кроків є вибір категорії. Процедура реєстрації відрізняється для осіб, що здають або не здають державну підсумкову атестацію. Обробка триває не довше 10 робочих днів з моменту їх надходження.

Бланк реєстрації