підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"

03 лютого 2020, понеділок, 10:48 18
Економіка 2020-02-03T12:00:04+02:00
Українські Новини
У січні продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 35%

У січні продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 35%

Александр Дмитриенко
автомобілі, Продажі автомобілів, Укравтопром, Toyota

У січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 35% до 7,1 тис. одиниць.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Найбільшим попитом у першому місяці року користувалися автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1207 шт. Порівняно з січнем минулого року реалізація нових Toyot в Україні зросла на 91%, що і дозволило цій японській марці піднятися з другої на першу сходинку рейтингу", - сказано в повідомленні.

Водночас січневий лідер минулого року - Renault, незважаючи на 31% зростання, опустився на сходинку нижче з результатом 1055 авто.

"Зберіг третю позицію в рейтингу Nissan, реєстрації якого зросли майже на чверть до 529 шт. чеська Skoda, рік тому замикала лідерську п'ятірку, збільшила реалізацію на 37%, до 466 авто, і піднялася на четверте місце", - сказано в повідомленні.

Попит на автомобілі марки KIA зріс на 12% до 436 авто.

Також у ТОП-10 продажів січня 2020 року увійшли такі марки: Hyundai - 362 шт. (+ 8%); Volkswagen - 323 шт. (+ 18%); Merctdes-Benz - 269 шт. (+ 84%); Peugeot- 264 шт. (+ 144%); Mitsubishi - 235 шт. (+ 33%).

Згідно з повідомленням, за підсумками січня найбільш затребуваним автомобілем на українському ринку нових легкових автомобілів став автомобіль Toyota RAV-4 513 продажів.

Як повідомляли Українські Новини,Топ-5 автомобілів які найчастіше українці купували у 2019 році

У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майже на третину, 92% з них - вживані

У 2019 році порівняно з 2018 роком продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 8% до 88,5 тис. одиниць.

У 2018 році порівняно з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на 0,6% до 81,8 тис. одиниць.

Більше новин про: автомобілі Продажі автомобілів Укравтопром Toyota

У Києві в кілька разів хочуть збільшити вартість п...
Українці частіше купують комерційні авто: топ-5 на...
У 2019 продажі легкових електромобілів зросли майж...
На мосту Патона машина вилетіла на зустрічну: є по...
У січні залишок коштів у держскарбниці скоротився на третину
В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2020: правила і терміни подачі документів
Новини
Кабмін затвердив план боротьби з коронавірусом із Китаю 12:41
У Греції почали розслідувати можливе отруєння Шокіна ртуттю 12:34
Фракція ОПЗЖ вимагає скасування закону про повну загальну середню освіту та всіх антисоціальних законів, - Бойко 12:21
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
У НСЖУ оприлюднили позицію стосовно проекту Закону про медіа 12:11
більше новин
Користувачі соцмереж насміхаються над висловлюванням Брагара. Скріншот Facebook
У мережі тролять депутата Брагара, що запропонував продати собаку і заплатити за газ 19:50
Портнов Андрій Фото: aportnov.com
Справа Шеремета: Портнов опублікував розмову, що доводить зв'язок СБУ з підозрюваними у вбивстві 13:25
Школа у місті Вишневе, Київська область Фото: КМУ
Через декілька тижнів на Київщині відкриються дві нові школи, - радник прем'єра Голик 10:07
4 лютого Верховна Рада призначить третього віце-прем'єра, - ЗМІ 11:00
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
3.02.20 14:30 Прес-конференція: "Ні продажу української землі латифундистам!" 13:35
У Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу до 304 осіб 09:40
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Пенсіонерка на пропозицію Брагара продати собаку порадила йому продати мізки 21:55
більше новин
Долар зріс, а євро "злетів": курс валюти в обмінниках на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok