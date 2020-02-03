У січні продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 35%

У січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 35% до 7,1 тис. одиниць.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Найбільшим попитом у першому місяці року користувалися автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 1207 шт. Порівняно з січнем минулого року реалізація нових Toyot в Україні зросла на 91%, що і дозволило цій японській марці піднятися з другої на першу сходинку рейтингу", - сказано в повідомленні.

Водночас січневий лідер минулого року - Renault, незважаючи на 31% зростання, опустився на сходинку нижче з результатом 1055 авто.

"Зберіг третю позицію в рейтингу Nissan, реєстрації якого зросли майже на чверть до 529 шт. чеська Skoda, рік тому замикала лідерську п'ятірку, збільшила реалізацію на 37%, до 466 авто, і піднялася на четверте місце", - сказано в повідомленні.

Попит на автомобілі марки KIA зріс на 12% до 436 авто.

Також у ТОП-10 продажів січня 2020 року увійшли такі марки: Hyundai - 362 шт. (+ 8%); Volkswagen - 323 шт. (+ 18%); Merctdes-Benz - 269 шт. (+ 84%); Peugeot- 264 шт. (+ 144%); Mitsubishi - 235 шт. (+ 33%).

Згідно з повідомленням, за підсумками січня найбільш затребуваним автомобілем на українському ринку нових легкових автомобілів став автомобіль Toyota RAV-4 513 продажів.

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У 2019 році порівняно з 2018 роком продажі нових легкових автомобілів підвищилися на 8% до 88,5 тис. одиниць.

У 2018 році порівняно з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на 0,6% до 81,8 тис. одиниць.