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22 января 2020, среда, 17:45 50
Общество 2020-01-22T17:48:01+02:00
Українські Новини
Новая версия "безвиза": как заработат ETIAS с 2021 года

Новая версия "безвиза": как заработат ETIAS с 2021 года

Елизавета Кесельман
ETIAS, Безвизовый режим, EES, Евросоюз, Подача документов на безвиз
Безвиз. Безвизовый режим. Паспорт. Заграпаспорт.
Безвиз. Безвизовый режим. Паспорт. Заграпаспорт.

С начала 2020 года появилось множество вопросов и новостей о принятом решении Евросоюза, которое "заменит безвиз для Украины". Данная тема является поводом информационных атак уже не впервые как и в Украине, так и за ее пределами. О том, как будет работать "обновленный безвиз", передает Европейская правда.

В данный период Евросоюз готовит запуск двух систем. Первая - EES, заменит штампы в паспорте. Вторая - ETIAS, необходима для авторизации безвизовых паспортов: в ней будут обязаны регистрироваться путешественники.

Что такое ETIAS?

Европейская информационная система авторизации путешествий (англ.: ETIAS).

  •  В ETIAS будут регистрироваться не конкретные поездки или "путешествия". На самом деле речь идет о регистрации проездных документов, то есть паспортов.
  •  После запуска ETIAS (ориентировочно – с 2021 года) украинцам, едущим в страны Шенгенской зоны, необходимо будет регистрировать паспорт в электронной системе. Разрешение выдается на каждый паспорт отдельно (ездите в ЕС по двум паспортам – надо регистрироваться дважды; истек срок действия паспорта – придется регистрировать новый).
  •  Разрешение на безвизовые поездки по документу, получившему "одобрение" системы, будет действовать три года.
  •  Система ETIAS не является "аналогом визы", у нее другая цель, и вводится она не только для Украины. По идентичным правилам она будет действовать для граждан США, Канады, Великобритании всех государств, имеющих безвизовый режим с Евросоюзом.

Перечень данных, которые нужно будет подавать в ETIAS:

  • Данные о паспорте: номер, дата выдачи и тд.
  • Имя: свое полное имя и фамилию, а также предыдущие (например, девичья фамилия), национальность и предыдущие национальности, псевдонимы, если есть (к примеру, для писателей или артистов), дата и место рождения, имена родителей. Для несовершеннолетних детей – данные о родителях или опекунах.
  • Первая страна ЕС, в которую вы планируете ехать. При этом достаточно указать только государство: адрес указывать не обязательно, никаких справок о забронированном и оплаченном отеле не нужно в принципе.

На какие вопросы необходимо ответить при регистрации:

  • Были ли вы осуждены за терроризм в последние 20 лет или другие уголовные преступления в последние 10 лет? (Если да, то где и когда?)
  • Находились вы в последние 10 лет в зоне войн и конфликтов? (Перечень таких зон определит Еврокомиссия: если "да" – предоставляется возможность объяснить детали)
  • Высылали ли вас с территории ЕС за нарушение миграционных правил в последние 10 лет?

Ни один из этих вопросов не требует справок, выписок или других документов, кроме собственно паспорта, из которого вам нужно будет переписать его номер и срок действия. 

Оформить заявку на ETIAS будет возможно даже с телефона – Еврокомиссия обещает запустить специальное мобильное приложение для iOS и Android.

Это можно будет сделать даже в аэропорту, если выяснится, что вы забыли авторизоваться наперед. Но, конечно, лучше не откладывать на последний момент. 

Как сообщали Українські Новини, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим в странах Евросоюза для граждан Украины.

ранее Еврокомиссия выдвинула шесть требований к Украине для сохранения "безвиза".

 

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