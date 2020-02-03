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  • Спека буде зашкалювати: синоптики дали прогноз погоди на п'ять років
03 лютого 2020, понеділок, 06:00 6
Життя 2020-02-03T08:45:23+02:00
Українські Новини
Спека буде зашкалювати: синоптики дали прогноз погоди на п'ять років

Спека буде зашкалювати: синоптики дали прогноз погоди на п'ять років

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: bun.com.ua
Погода. Фото: bun.com.ua

В той час, як синоптики дали прогноз погоди на весь 2020 рік, наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

Про це свідчать дані Британської метеорологічної служби, передає Оглядач з посиланням на телеканал Sky News.

Синоптики кажуть, що у середньому температура в світі підніметься на 1,15 - 1,46 градусів за Цельсієм. При цьому наголошується, що попередні п'ять також були найтеплішими з моменту початку спостережень – в середньому на 1,09 градусів вище колишніх показників.

"Якщо виключити ймовірність масштабної вулканічної активності, ці прогнози показують, що ми стрімко наближаємося до точки, коли ми побачимо тимчасові переходи глобальних температур за позначку в 1,5 градусів за Цельсієм", – повідомив Адам Шейф, який відповідає за довгострокові прогнози.

Британські вчені попередили, що зростання світових температур необхідно стримати в межах 1,5 градусів за Цельсієм. Дана норма прописана Паризьким угоди по клімату від 2015 року. Також синоптики підкреслили, що через триваючого потепління на Землі "вікно можливостей звужується" для реагування на цю ситуацію.

Глобальне потепління найбільше торкнеться північні райони Європи, Азії та Північної Америки, а також Північну Атлантику.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики розповіли про погоду на всю зиму.

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