Бойовики активізувалися на Донбасі: у ЗСУ серйозні втрати

За минулу добу, 2 лютого, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Двоє військовослужбовців були поранені, ще один – отримав бойове ураження, повідомили в прес-центрі ООС. "2 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник влаштував чотири обстріли: двічі поблизу Пісків стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; неподалік Лебединського вівся вогонь з станкового протитанкового гранатомета – противник влаштував 9 пострілів, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; поруч з Василівкою окупанти вдарили з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї; У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано вісім ворожих обстрілів: чотири рази в районі Луганського стріляли з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Кримського вівся вогонь з 82-мм міномета – 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; біля Новотошківського ворог застосував міномет калібру 120 мм – 6 мін; недалеко від Гладосового бойовики вдарили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. "Вчора, 2 лютого, в результаті обстрілу ворожих були поранені два українських захисників, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження", – розповіли в ООС. Як повідомляли Українські Новини, 1 лютого бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув, 2 поранено. Старший бойової медик загинула через обстріли в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 1 лютого.