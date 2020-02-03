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03 лютого 2020, понеділок, 08:15 12
Силові структури 2020-02-03T09:00:02+02:00
Українські Новини
Бойовики активізувалися на Донбасі: у ЗСУ серйозні втрати

Бойовики активізувалися на Донбасі: у ЗСУ серйозні втрати

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: mil.gov.ua
Обстріл. Фото: mil.gov.ua

За минулу добу, 2 лютого, бойовики 12 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Двоє військовослужбовців були поранені, ще один – отримав бойове ураження, повідомили в прес-центрі ООС.

"2 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник влаштував чотири обстріли:

  • двічі поблизу Пісків стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Лебединського вівся вогонь з станкового протитанкового гранатомета – противник влаштував 9 пострілів, а також вівся обстріл з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • поруч з Василівкою окупанти вдарили з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано вісім ворожих обстрілів:

  • чотири рази в районі Луганського стріляли з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 34 міни, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
  • двічі поблизу Кримського вівся вогонь з 82-мм міномета – 25 мін, озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • біля Новотошківського ворог застосував міномет калібру 120 мм – 6 мін;
  • недалеко від Гладосового бойовики вдарили з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Вчора, 2 лютого, в результаті обстрілу ворожих були поранені два українських захисників, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойове ураження", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 1 лютого бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув, 2 поранено.

Старший бойової медик загинула через обстріли в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 1 лютого.

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