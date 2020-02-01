На Донбассе боевики убили медика Клавдию Сытник: кем была военная

Старший боевой медик погибла из-за обстрелов в зоне операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 1 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, передают Українські Новини.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск позиций украинских защитников вблизи Новотошковского, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил", - сказано в нем.

Отмечается, что во время доставки медикаментов на позицию женщина попала под вражеский обстрел и получила множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Как говорится на странице 93-тей ОМБр "Холодный Яр" в Facebook, старший боевой медик механизированной роты сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия - Король) погибла от сквозного обломочного ранения в грудную клетку слева. Клавдия была в средствах защиты.

В это время участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты еще устанавливают, осколком от какого именно снаряда была убита медик.

На Донбассе убили медика Клавдию Сытник. Фото: facebook.com/93OMBr

Клавдия родилась 25 февраля 1986 в с. Зачепиловка в Харьковской области, где постоянно проживала. Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию, проходила практику на скорой помощи.

В феврале 2017 призвалась на военную службу в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными Силами. Служила в 54-й отдельной механизированной бригаде, а в октябре прошлого года перешла к холодноярцам, когда бригада тренировалась на Яворовском полигоне.

Сегодня осиротела дочь Юлия 2008 года рождения. Также у Клавдии остались папа, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

У Клавдии Сытник осталась дочь. Фото: facebook.com/93OMBr

"Она была откровенной и справедливой. Искренняя, конкретная, если правду, то в лоб! Настоящий правдоруб. За это ее и любили", - говорит о погибшей друг Анатолий из ее родного города.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 31 января, потерь не было.

Ранее боевики под видом Вооруженных сил Украины вечером 26 января стреляли, имитируя нарушение тишины в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.