Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну

Сьогодні, 3 лютого, Президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідає Україну.

Про це йдеться в повідомленні Торгово-промислової палати, передають Українські Новини.

3 лютого в рамках візиту Президента Туреччини Ердогана відбудеться українсько-турецький діловий форум у Києві.



О 13:30 відбудеться церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів.



13:40 - спільна зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з представниками ЗМІ.



16:00 - участь Президента України і Президента Туреччини в українсько-турецькому бізнес-форумі.

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня Президент Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад української частини стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Очолює українську частину ради сам Зеленський.

Україна має намір підписати з Туреччиною угоду про соціальне забезпечення.



Раніше Ердоган і Путін разом відкрили "Турецький потік".



Тим часом авіаперевізник "Турецькі авіалінії", а також авіакомпанія-лоукостер Pegasus Airlines відновили польоти в Іран та Ірак.