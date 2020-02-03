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03 лютого 2020, понеділок, 07:00 21
Зовнішня політика 2020-02-03T08:15:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну

Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Форум, Київ, Реджеп Таїп Ердоган
Реджеп Тайіп Ердоган
Реджеп Тайіп Ердоган

Сьогодні, 3 лютого, Президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідає Україну.

Про це йдеться в повідомленні Торгово-промислової палати, передають Українські Новини.

3 лютого в рамках візиту Президента Туреччини Ердогана відбудеться українсько-турецький діловий форум у Києві.

О 13:30 відбудеться церемонія підписання українсько-турецьких двосторонніх документів.

13:40 - спільна зустріч Президента України Володимира Зеленського і Президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з представниками ЗМІ.

16:00 - участь Президента України і Президента Туреччини в українсько-турецькому бізнес-форумі.

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня Президент Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад української частини стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною. Очолює українську частину ради сам Зеленський.

Україна має намір підписати з Туреччиною угоду про соціальне забезпечення.

Раніше Ердоган і Путін разом відкрили "Турецький потік".

Тим часом авіаперевізник "Турецькі авіалінії", а також авіакомпанія-лоукостер Pegasus Airlines відновили польоти в Іран та Ірак.

 

 

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