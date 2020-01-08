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08 января 2020, среда, 15:36 20
Экономика мира 2020-01-08T15:37:04+02:00
Українські Новини
Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток"

Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток"

Ольга Фандорина
Турецкий поток, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган. Фото: aa.com.tr
Путин и Эрдоган. Фото: aa.com.tr

В Стамбуле в среду, 8 января, проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток. Об этом сообщает Анадолу

На официальном открытии газопровода присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также церемонию посетили президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".

Он обратил внимание на тот факт, что "строители использовали самую современную технику и оборудование, при этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более шести километров за одни сутки".

"Конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий,.. за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны", - сказал Путин.

Перед церемонией Путин и Эрдоган провели встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Как сообщали Українські Новини, риск запуска "Северного потока-2" во 2-м полугодии 2020 пока остается.  Кроме того, строительство "Северного потока-2" остановили из-за санкций США.

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