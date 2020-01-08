Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток"

В Стамбуле в среду, 8 января, проходит церемония ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток. Об этом сообщает Анадолу.

На официальном открытии газопровода присутствуют президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Также церемонию посетили президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Эрдоган на церемонии открытия заявил, что "Турция и РФ в ходе реализации продемонстрировали образцовый уровень сотрудничества" и назвал Путина "своим дорогим другом, который был архитектором этого проекта".

Он обратил внимание на тот факт, что "строители использовали самую современную технику и оборудование, при этом был установлен мировой рекорд скорости подводного монтажа труб - более шести километров за одни сутки".

"Конечно же, хочу отдельно выразить признательность турецким властям, президенту Турции за своевременную выдачу всех необходимых для строительства газопровода разрешений и лицензий,.. за политическую волю, проявленную руководством Турции при реализации проектов, имеющих национальное значение и отвечающих национальным интересам своей страны", - сказал Путин.

Перед церемонией Путин и Эрдоган провели встречу в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Как сообщали Українські Новини, риск запуска "Северного потока-2" во 2-м полугодии 2020 пока остается. Кроме того, строительство "Северного потока-2" остановили из-за санкций США.