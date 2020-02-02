Компенсація Іраном сім'ям загиблих українців по 80 тис. доларів недостатня, - Зеленський

Україна наполягає на передачі Іраном "чорних ящиків" збитого в Тегерані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це у коментарі телеканалу "1+1" повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.



Президент розповів, що Іран запропонував Україні залучити до розшифровки "чорних скриньок" своїх фахівців, запросивши їх прилетіти в Тегеран вже в понеділок, 3 лютого.



"Відверто кажучи, ми дуже боїмося, тому що можуть запросити наших фахівців в їх лабораторії, але вже тоді нам наші фахівці сказали, що технічно вони не готові до правильної, істинної розшифровки. Я боюсь, що іранці можуть залучити наших фахівців, мовляв, давайте тут на місці розшифруємо, а потім скажуть – навіщо вам тепер "чорні ящики?". Ні, ми хочемо забрати ці ящики, і про це ми говорили з представником іранської сторони. І він сказав: "Якщо ми не зможемо їх розшифрувати, ми їх вам віддамо". Я сказав: "Мені ваш президент теж давав слово, що ми будемо допущені до будь-яких предметів, будь-яких доказів і зможемо взяти "чорні ящики". Тому я думаю, якщо наші фахівці будуть летіти туди, вони повинні мати мандат, що в разі неповної розшифровки там, на місці, вони можуть забрати "чорні ящики". Для нас це дуже важливо", - сказав він.



Зеленський також зазначив, що вважає недостатню компенсацію Іраном сім'ям загиблих українців в результаті аварії літака по 80 тис. доларів.



"Щодо іранської сторони - вони запропонували відразу 80 тис. доларів кожній сім'ї кожного загиблого, але ми на це не погодилися. Мені здається, що цього замало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиним годувальником, а у неї немає роботи і дитині треба в інститут вступати – 80 тисяч доларів-це зовсім мало. Хоча, звичайно, не вимірюється людське життя ніякими грошима, але ми будемо чинити тиск, щоб виплати були більші", - підкреслив Зеленський.



Як повідомляли Українські Новини, Іран прийме остаточне рішення про роботу з "чорними ящиками" літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" після доповіді іранської делегації керівництва країни про результати візиту в Україну.



Раніше Іран ідентифікував 169 тіл загиблих в результаті краху літака МАУ.