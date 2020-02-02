Бойовики продовжують вести вогонь з важкого озброєння: 2 військових поранені

Бойовики 11 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 2 військовослужбовців зазнали поранення і 1 - "бойове ураження".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ООС, передають Українські Новини.

Противник обстрілював позиції сил ООС з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник зробив 4 обстріли позицій українських військових:

2 рази поблизу Пісків і по 1 разу неподалік Лебединського та Василівки.

7 ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ": 4 рази в районі населеного пункту Луганське, двічі поблизу Кримського і 1 раз біля Новотошківського.

На всі обстріл бойовиків підрозділу Об'єднаних сил давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння.

"Сьогодні, 2 лютого, внаслідок обстрілу ворожих були поранені два українських захисники, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойове ураження", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 1 лютого бойовики 15 раз обстріляли позиції сил ООС, 1 військовий загинув, 2 поранено.

Старший бойової медик загинула через обстріли в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 1 лютого.