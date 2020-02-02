П'ять років без Кузьми: найкращі пісні Скрябіна

Сьогодні, 2 лютого, п'ята річниця загибелі Андрія Кузьменка (Кузьма "Скрябін"). Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968, в р. Самбір, Львівської області.

Український співак, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Вокаліст гурту "Скрябін". Відомий також під псевдонімом Кузьма.

Загинув 2 лютого 2015 року на 86 км траси Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя близько с. Лозуватка, Криворізький район, Дніпропетровська область.

І хоча лідера групи і автора пісень Кузьми Скрябіна вже п'ять років немає, його пісні не втрачають актуальності і популярності. Їх крутять по радіо, на них складають кавери і переспівують.

Виник музичний гурт, у складі якого був Андрій Кузьменко, у 1989 році у місті Новояворівську Львівській області. 30 травня 1989 року прийняли рішення записати пісню "Feel The Pain", її україномовну версію "Чуєш Біль" та інструментальний варіант. Назва гурту "Скрябін" з'явилася трохи пізніше – влітку 1989 року. у 1991 році у військовій частині відбувся перший виступ гурту.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8pm837DMsQ" frameborder="0" allowfullscreen>

Українські Новини пропонують послухати найкращі пісні Кузьми Скрябіна.

https://www.youtube.com/watch?v=9AverhY6qAo" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=Xpmf7UQGZjM" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=_mEVZiGiBCA" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=n9NZSW4xTE0" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=RHcf27-6YOc" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=vRYtlT5pqTE" frameborder="0" allowfullscreen>

https://www.youtube.com/watch?v=oJQ0aGL_yis" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, у Кривому Розі пройшов автопробіг у річницю загибелі Кузьми Скрябіна.

Раніше сквер в Подільському районі Києва назвали на честь Кузьми Скрябіна а також алея зірок у Києві поповнилася пам'ятним знаком на честь Скрябіна.