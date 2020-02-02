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02 февраля 2020, воскресенье, 18:00 184
Общество 2020-02-02T18:14:44+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге прошел автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина

В Кривом Роге прошел автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина

Ярина Вацяк
Кривой Рог, Автопробег, Кузьма, Скрябин

Автопробег в пятую годовщину гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко прошел в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом сообщил корреспондент Українських Новин с места события.

Около 50 автомобилей проехали из центра Кривого Рога к месту гибели музыканта у села Лозоватка (Криворожский район).

Возле памятника, установленного вдоль дороги, прошла панихида по музыканту и возложение цветов.

Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года, когда возвращался с концерта в Кривом Роге.

Українські Новини предлагают вспомнить, каким был Кузьма Скрябин и посмотреть искренние и остроумные видео с музыкантом.

В Кривом Роге почтили память Кузьмы Скрябина Фото: 1kr.uaВ Кривом Роге почтили память Кузьмы Скрябина Фото: 1kr.ua

Автопробег памяти Кузьмы Скрябина Фото: 1kr.uaАвтопробег памяти Кузьмы Скрябина Фото: 1kr.ua

Как сообщали Українські Новини, аллея звезд в Киеве пополнилась памятными знаками в честь Скрябина.

Ранее  сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина.

Также грузинская музыкальная группа записала кавер на песни Кузьмы Скрябина ко дню его рождения.

Кроме того, польская группа сняла клип в память о второй годовщине смерти Кузьмы Скрябина.

 

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