В Кривом Роге прошел автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина

Автопробег в пятую годовщину гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко прошел в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом сообщил корреспондент Українських Новин с места события. Около 50 автомобилей проехали из центра Кривого Рога к месту гибели музыканта у села Лозоватка (Криворожский район). Возле памятника, установленного вдоль дороги, прошла панихида по музыканту и возложение цветов. Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Українські Новини предлагают вспомнить, каким был Кузьма Скрябин и посмотреть искренние и остроумные видео с музыкантом. В Кривом Роге почтили память Кузьмы Скрябина Фото: 1kr.ua Автопробег памяти Кузьмы Скрябина Фото: 1kr.ua https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=oJQ0aGL_yis" frameborder="0" allowfullscreen> https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=C8igUwmAxxQ" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, аллея звезд в Киеве пополнилась памятными знаками в честь Скрябина. Ранее сквер в Подольском районе Киева назвали в честь Кузьмы Скрябина. Также грузинская музыкальная группа записала кавер на песни Кузьмы Скрябина ко дню его рождения. Кроме того, польская группа сняла клип в память о второй годовщине смерти Кузьмы Скрябина.