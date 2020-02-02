Польща на 25% частіше стала відмовляти українцям у в'їзді в країну

Кількість відмов громадянам України у в’їзді в Польщу у 2019 році становила 58,5 тисяч, це на 25% більше, ніж попереднього року (46,7). Як і раніше, абсолютна більшість відмов – на наземному кордоні. Подорожуючи літаком, імовірність отримати відмову значно менша. Головні причини: непідтверджена мета поїздки, 34,9 тис., брак коштів – 12,8 тисяч.

Про це повідомляє аналітичний центр "Європа без бар’єрів" з посиланням на статистичні дані Прикордонної служби Польщі та дані власних досліджень.

"Темпи зростання відмов у в’їзді на польському кордоні значно вповільнилися порівняно з минулим роком, коли зростання було близьким до критичного показника в 50%, однак залишилися високими. Можна виділити три причини такої динаміки. По-перше, і це головне, після запровадження безвізового режиму триває "перенесення" відмов із консульств на кордон. У 2016 році 45 тисяч осіб отримали відмову ще на етапі візової аплікації. По-друге, не всі належно готуються до поїздки, ігноруючи необхідність обґрунтувати мету та перебіг своєї поїздки. По-третє, не завжди є досконалими і методи контролю прикордонних служб ЄС. Нам відомо, що деякі громадяни України отримали відмову через відсутність готівкових коштів, а банківську картку в якості доказу у них не прийняли", – розповіла Ірина Сушко, виконавча директорка "Європи без бар’єрів".

Так, продовжилося стрімке зростання кількості перетинів польського кордону повітрям – у 2019 році 700 тисяч громадян України скористалися цим шляхом (+ 75%). Для порівняння – у 2018 році їх було 404 тисячі, а в 2017 – 204 тисячі.

Загальна кількість перетинів наземного кордону України та Польщі в обох напрямках зросла на 1% – до 21,7 млн. Громадяни України в’їжджали до Польщі (усіма шляхами) 10,4 млн разів, з них 9,66 млн – через наземний кордон.

У 2019 році на 19% впала кількість перетинів наземного польсько-українського кордону невантажними автомобілями – з 5 до 4 мільйонів. Натомість на 4% виріс рух автобусів і на 1% – вантажівок.

"Попри зростання кількості авіаційних перевезень, ми бачимо сталу динаміку кількості перетинів наземного кордону Польщі. Це найбільш завантажена ділянка кордону як для України, так і для Польщі, де на порівняно невелику кількість пунктів пропуску припадає понад 20 мільйонів перетинів щороку. Імовірно, така ситуація зберігатиметься й надалі, адже дані нашого дослідження свідчать, що понад половина користувачів кордону – мешканці прикордоння", – розповів аналітик ЄББ Руслан Мініч.

Він наголосив на необхідності системних змін на кордоні, зокрема, виконати давно заплановані реконструкції пунктів пропуску, під’їздних доріг у Львівській області, сприяти розвитку туризму та сервісних зон у прикордонних районах.

Як повідомляли Українські Новини, в Переддень зимових свят на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги.

Також на кордоні з Польщею в "Краковці" через величезні черги палили шини.

Тим часом, співробітники Галицької митниці 29 січня вилучили контрабанду сигарет на 3 млн гривень в автомобілі з дипломатичними номерами в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні у Львівській області