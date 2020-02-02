У Житомирській області затримали колишнього прикордонника, що дезертирував в РФ

В Житомирській області затримали колишнього прикордонника, який перебував у розшуку за дезертирство з березня 2015 року і переховувався на території Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що в березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону зрадив присягу, після відпустки не повернувся на місце проходження служби і поїхав в РФ, де переховувався від слідства.

Зазначається, що дружина дезертира пропонувала чиновнику хабара в розмірі 300 доларів за сприяння в оформленні фіктивного паспорта громадянина України та індивідуального податкового номера.

"Для отримання фальшивих документів дезертир нелегально перетнув держкордон з РФ і прибув на територію нашої країни. Правоохоронці затримали зловмисницю і її чоловіка у відділенні Державної міграційної служби у Житомирській області, куди вони прийшли для отримання обіцяних "документів", - йдеться в повідомленні.

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