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02 лютого 2020, неділя, 11:45 7
Силові структури 2020-02-02T11:56:19+02:00
Українські Новини
У Житомирській області затримали колишнього прикордонника, що дезертирував в РФ

У Житомирській області затримали колишнього прикордонника, що дезертирував в РФ

Анна Рудык
Дезертир, Дезертирство, СБУ, Державна міграційна служба України
СБУ
СБУ

В Житомирській області затримали колишнього прикордонника, який перебував у розшуку за дезертирство з березня 2015 року і переховувався на території Російської Федерації. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, повідомляється, що в березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону зрадив присягу, після відпустки не повернувся на місце проходження служби і поїхав в РФ, де переховувався від слідства.

Зазначається, що дружина дезертира пропонувала чиновнику хабара в розмірі 300 доларів за сприяння в оформленні фіктивного паспорта громадянина України та індивідуального податкового номера.

"Для отримання фальшивих документів дезертир нелегально перетнув держкордон з РФ і прибув на територію нашої країни. Правоохоронці затримали зловмисницю і її чоловіка у відділенні Державної міграційної служби у Житомирській області, куди вони прийшли для отримання обіцяних "документів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Маріуполі затримали колишнього стрілка-гранатометника "ДНР".

Також бойовик "Оплоту", що стріляв у поліцейських, затриманий у Києві.

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