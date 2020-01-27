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27 января 2020, понедельник, 15:25 29
Силовые структуры 2020-01-27T15:25:35+02:00
Українські Новини
Боевик "Оплота", стрелявший в полицейских, задержан в Киеве

Боевик "Оплота", стрелявший в полицейских, задержан в Киеве

Елизавета Кесельман
Оплот, ДНР, Боевики, задержание боевиков, Нацполиция

Полиция задержала стрелявшего в полицейских боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в ночь с 24 на 25 января в одном из заведений отдыха в Киеве вне службы, в гражданской одежде, без оружия находились участковые офицеры полиции.

К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице. На видео с камеры наблюдения виден человек, который, ожидая своих оппонентов, зарядил оружие.

"Конфликт злоумышленник продолжил бранью, а затем достал из кармана пистолет, направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил. Однако произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь втором полицейскому. В момент, когда участковый офицер наклонился над раненым коллегой, стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок. Но и на этот раз оружие дало сбой. Злоумышленник покинул место происшествия", - говорится в сообщении.

Было установлено, что огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер полиции Деснянского управления полиции.

Указано, что стрелком оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области.

 

Согласно информации на сайте "Миротворец", человек проходил службу в незаконных вооруженных формированиях ДНР, является командиром разведки подразделения "Оплот", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Правоохранители задержали подозреваемого на одной из улиц столицы. По месту его жительства обнаружена и изъята куртка, в которую он был одет на момент преступления, и мобильный телефон.

Боевик Боевик "ДНР" задержали в Киеве

Следователи Деснянского управления полиции объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Раненый офицер полиции прооперирован, находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году в Донецкой области задержали экс-боевика "Оплота" "ДНР".

Также в 2019 году суд приговорил к 4 годам лишения свободы выдворенного из России бывшего командира отделения батальона боевиков "Оплот" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Артема Вечеру.

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