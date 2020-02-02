Рятувальники попередили про пориви вітру до 25 м/с і високу сніголавинну небезпеку

Сьогодні, 2 лютого, в Україні очікуються сильні пориви вітру, а також підйом рівнів води в деяких річках. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що в західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Також очікується підйом води в деяких річках.

"У зв'язку з відлигою та опадами, 2-3 лютого на річках басейнів Сяну, Дністер ра (Львівська, Івано-Франківська області), Прута, Сіреті очікується формування тало-дощового паводку з поступовими підйомами рівнів води на 0,3-1,0 м над рівнями на 8:00 31 січня. На гірських притоках Дністра і Пруту послаблення льодових явищ, льодохід, на окремих ділянках можливе утворення заторів льоду з різкими коливаннями води, без негативних наслідків",- йдеться в повідомленні.

Крім того, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 2 лютого на високогір'ї Закарпатської області і в горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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