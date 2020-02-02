Рекордно потеплеет и ворвутся морозы со снегом: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Аномально теплая погода зимой в Украине в скором времени все же заставит жителей страны вспомнить, что за окном февраль. Придут морозы, также ожидаются обильные осадки в виде проливных дождей и снегопадов.

Об этом свидетельствует прогноз погоды от синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Согласно данным ресурсов, в ближайшие дни в Украину придет потепление и дожди. В воскресенье, 2 февраля, столбики термометров будут показывать от +6 до +11, а на Юге и вовсе рекордные февральские +10... +14 градусов. По всей территории страны ожидаются дожди, будет ветрено.

Погода в Украине 2 февраля. Карта: Укргидрометцентр

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В Киеве 2 февраля синоптики прогнозируют дождь и ветер и тепло от +6 до +8 градусов.

3 февраля температура начнет снижаться - по всей стране от +2 до +6, причем такие показатели будут, как в дневное, так и в ночное время. На Юге днем от +6 до +10 тепла. Будут идти дожди, кроме северо-восточных областей.

Погода в Украине 3 февраля. Карта: Укргидрометцентр

4-5 февраля постепенно начнет холодать - дождь превратится в снег, придут ночные морозы. Пик похолодания придется на 5 января. Но морозы до -7 будут в основном в ночное время. Похолодание продержится до 8-9 февраля, зависимо от региона.

Погода в Украине 4 февраля. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 февраля. Карта: Укргидрометцентр

В четверг, 6 февраля, в Украине резко похолодает. Ночью морозы местами достигнут отметки в -8 градусов. Днем максимально воздух прогреется до +2, однако по большей части территории будет около нуля. В восточной части Украины и южных областях пройдут снегопады.

Погода в Украине 6 февраля. Карта: Укргидрометцентр

В Киеве холодно будет 6-9 января, достигнув -7 градусов мороза. А в Харькове холод задержится до 8 февраля, достигнув минус 9.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц от ресурса Gismeteo.

Прогноз погоды в Киев на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды во Львове на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Одессе на месяц от Гисметео.

Прогноз погоды в Харькове на месяц от Гисметео.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Тем временем, после аномально теплой зимы весна в 2020 году ожидается вначале холодная, с сильными морозами до середины марта. Такими же нетипичными по погоде будут также лето, осень и зима в 2020 году.